Ein Verkehrsunfall mit Flucht hat sich am Mittwoch, 27. Januar, auf der Landstraße 223 bei Eichelscheid/Königsbruch zwischen Homburg-Bruchhof und Waldmohr ereignet. Nach Polizeiangaben war der 49-jährige Fahrer eines Honda mit Kaiserslauterer Kennzeichen gegen 12.50 Uhr von Homburg in Richtung Waldmohr unterwegs. Als ihm auf seiner Straßenseite ein weißer Opel Corsa entgegenkam, habe er ausweichen müssen. Er verlor die Gewalt über sein Auto und krachte links in die Leitplanken. Der Unfallverursacher sei einfach weitergefahren. Der 49-Jährige blieb unverletzt; sein Honda musste abgeschleppt werden. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise und Angaben zu dem weißen Opel Corsa unter Telefon 06841/1060.