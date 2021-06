Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr beging ein Autofahrer in der Brenschelbacher Straße in Hornbach Unfallflucht. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer Audi A7 beim Vorbeifahren von einem anderen Fahrzeug gestreift. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro an der hinteren Stoßstange. Die Zweibrücker Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail: pizweibrucken@polizei.rlp.de.