Am Dienstag zwischen 14 und 22 Uhr wurde das Zufahrtstor zum Parkplatz der Firma Tadano in der Max-Planck-Straße beschädigt. Der rechte Torpfosten wurde dabei aus der Bodenverankerung gebrochen und das Zaungitter in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1200 Euro an. Das Schadensbild lässt vermuten, dass ein Lastwagen der Verursacher war. Die Polizei fand blaue Farbanhaftungen und bittet um Hinweise, Telefon 06332/9760.