Nach einem Unfall mit Flucht in der Hofenfelsstraße in Zweibrücken am Montag um 14.25 Uhr sucht die Polizei nach einem schwarzen Sportwagen und dessen Fahrerin. Wie die Beamten berichten, hatte die Unbekannte aus Richtung Badeparadies kommend von der Hofenfelsstraße nach links in die Saarlandstraße einbiegen wollen, hatte dabei aber die Vorfahrt eines auf der Hofenfelsstraße entgegenkommenden Autofahrers missachtet; die beiden Autos waren kollidiert. Am Auto des 85-Jährigen, einem grauen Golf, sei Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden. Die Frau sei daraufhin in die Saarlandstraße weitergefahren und habe kurz auf dem Parkplatz des Hilgardcenters angehalten, sich dann aber in unbekannte Richtung entfernt.

Was die Frau genau für ein Auto fuhr, sei nicht bekannt, so die Polizei; lediglich das ausländische Kennzeichen sei bekannt, es laute auf „G847XD“. Wer den Unfall beobachtet hat oder etwas über den Verbleib des Wagens sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.