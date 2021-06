Nach einer Unfallflucht in der Bechhofer Hauptstraße am Dienstagabend sucht die Polizei Zeugen.

Laut Polizeibericht kam eine bislang unbekannte Frau zwischen 19 und 19.30 Uhr aus Richtung Saarland, als sie vor der Hauptstraße 22 einen schwarzen BMW und einen silberfarbenen Mazda streifte, die dort parkten. Die Frau fuhr weiter in Richtung Rosenkopf, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An beiden Autos wurden die Außenspiegel beschädigt, und es entstand jeweils 300 Euro Sachschaden. Die Unfallflüchtige – laut Zeugenangaben eine Frau mittleren Alters mit dunklen Haaren – soll einen neueren goldfarbenen VW Golf oder Polo mit KL-Kennzeichen gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.