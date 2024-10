Zu einer Unfallflucht ist es am Montagmittag in Bechhofen gekommen. Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein unbekannter Fahrer einen in der Hauptstraße geparkten Wagen. Der Unfallverursacher war um 14.40 Uhr aus Richtung Saarland unterwegs und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mazda. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 300 Euro. Die Polizei Zweibrücken bittet unter der Telefonnummer 06332 9760 um Hinweise zu dem Vorfall.