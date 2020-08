Am Donnerstag zwischen 8.30 und 15 Uhr wurde in der Harzbrunnerstraße in Bottenbach ein Carport durch einen rangierenden Lastwagen massiv beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fehlt von dem Fahrer, der den Anstoß bemerkt haben muss, aber sich darum nicht scherte, derzeit jede Spur. Der Autounterstand ist einsturzgefährdet. Den Schaden geben die Beamten mit etwa 2000 Euro an. Die Polizei sucht Zeugen, denen ein großer Lkw in der Harzbrunnerstraße aufgefallen ist oder die das Geschehen vielleicht sogar beobachtet haben. Weder die genaue Tatzeit noch das Nummernschild sind derzeit bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen.