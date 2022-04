Die Polizei sucht nach einem unfallflüchtigen LKW-Fahrer. In der Rimschweiler Vogesenstraße, Höhe Hausnummer 57, wurde am Mittwoch – laut Polizei um 11.13 Uhr - an einem geparkten gelben Postauto, VW Caddy, der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Laut Polizei streifte ein aus Richtung Zweibrücken kommender Laster mit seinem Anhänger oder Auflieger das Zustellerfahrzeug, fuhr danach Richtung Althornbach weiter. Gesucht wird nun nach einem Lkw über 3,5 Tonnen mit Anhänger oder Auflieger, Zugfahrzeug weiß, Anhänger/Auflieger grau, polnisches Kennzeichen; roter Schriftzug beziehungsweise rote Zahlenkombination am oberen Rand der Windschutzscheibe.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet um Hinweise. Telefonnummer 06332/9760 oder per Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.