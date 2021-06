Ein neunjähriges Kind auf einem Fahrrad wurde bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte das Kind per Fahrrad die Kirrberger Straße an der Einmündung zur Ringstraße überqueren, als ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen aus Richtung der Unteren Allee anfuhr und das Rad des neunjährigen Kindes beim Vorbeifahren streifte. Durch die Kollision stürzte das Kind samt Fahrrad und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer hielt nach der Kollision zwar kurz an, verließ jedoch nach kurzer Unterhaltung den Unfallort. Laut Angaben der Polizei habe das Kind zwei Frauen gesehen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Die Polizei sucht sowohl die beiden Frauen wie noch weitere Zeugen des Unfalls. Telefon 06841 1060.