Ein Unfallflüchtiger hat am Montag zwischen 9 und 14.30 Uhr – vermutlich beim Ausparken – in der Rosengartenstraße einen Schaden von etwa 5000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war der weiße Peugeot 508, der einen erheblichen Schaden an der Beifahrerseite aufweist, in einer Parkbox in Höhe des Kleinen Exe abgestellt. Aufgrund der vorgefundenen Spuren geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher einen schwarzen Wagen gefahren hat. Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760 und per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de.