Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr beschädigte ein 66-Jähriger beim Ausparken in der Friedhofstraße in Bechhofen einen auf der anderen Straßenseite geparkten Pkw und fuhr davon. Ein Zeuge, der die Fahrerflucht beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Nach dessen Aussage schwankte der 66-Jährige beim Gang zu seinem Wagen deutlich und fiel auch hin. Deshalb ging die Polizei davon aus, dass er zu viel getrunken hatte und suchte ihn zu Hause auf. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von zwei Promille. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle und ließen von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen. Den Führerschein ist er jetzt vermutlich einige Zeit los. Zudem erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.