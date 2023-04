Soll Unfallflucht nach Parkplatz-Remplern künftig keine Straftat mehr sein? Während der Gesetzgeber in Berlin über eine Reform des entsprechenden Paragrafen nachdenkt, sieht sich eine 43-Jährige jetzt sehr wohl mit einem entsprechenden Strafverfahren konfrontiert. Laut Polizei wurde die Frau am Dienstagvormittag dabei beobachtet, wie sie beim Rückwärts-Ausparken in der Zweibrücker Uhlandstraße etwa 500 Euro Schaden an einem geparkten Auto verursachte und davonfuhr. Später von der Polizei gestellt, habe die Frau gesagt, sie habe den Anstoß an das fremde Fahrzeug nicht bemerkt. Jetzt soll die Staatsanwaltschaft die Sachlage bewerten und prüfen, ob die Spurenlage darauf schließen lassen könnte, dass der Fahrerin der Rempler wirklich nicht aufgefallen ist.