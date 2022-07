Im Baustellenbereich der Autobahn 6 in Höhe der Ausfahrt Homburg hat ein Auto am Donnerstagabend vier rotweiße Warnbaken umgemäht. Laut Polizei war der unbekannte Fahrer am 14. Juli gegen 19.05 Uhr in Richtung Neunkircher Kreuz unterwegs, als er wohl einen vor ihm fahrenden Wagen übersah. Zum Ausweichen sei er auf die gesperrte linke Fahrspur hinübergezogen. Dabei habe er die Warnbaken schwer beschädigt. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Zeugen beschreiben ihn als etwa 70-jährigen Mann mit braunen, kurzen Haaren und Brille. Beim Auto soll es sich um einen blauen Kombi handeln. Um Hinweise bittet die Polizeiinspektion Homburg unter Telefon 06841 1060.