Am Samstag zwischen 10.30 und 12.50 Uhr war ein brauner Audi A3 auf dem Parkplatz des Outlets geparkt. Als der Fahrer zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der Fahrertür. Dieser wurde vermutlich durch das danebenstehende Fahrzeug während des Ein - oder Aussteigens verursacht. An dem Audi entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Das teilt die Polizei mit, die um Hinweise bittet unter Telefon 06332/9760 oder Email pizweibruecken@polizei.rlp.de.