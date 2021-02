Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen, der am Montag zwischen 14 und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz des Hilgardcenters einen roten Skoda-Fabia beschädigt hat. Der Unfallverursacher streifte den Wagen, der gegenüber dem Eingang des Drogeriemarktes in einer Parkbox abgestellt worden war, vermutlich beim Rückwärtsausparken. Die Polizei hat Spuren sichergestellt, die darauf hindeuten, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen größeren Pkw mit dunkler Farbe handelt, der links neben dem Skoda geparkt hatte. Dieses Fahrzeug weist wahrscheinlich vorne rechts einen Streifschaden auf. Den Schaden am Skoda gibt die Polizei mit etwa 1500 Euro an. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06332/9760.