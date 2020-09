Am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr ereignete sich auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken am Autobahnkreuz Neunkirchen eine Unfallflucht mit zwei Verletzten. Wie die Polizei mitteilte, benutzte der Fahrer eines BMW, vermutlich 7er-Reihe, die Abfahrt zur A8 in Fahrtrichtung Neunkirchen, wechselte aber abrupt zurück auf die rechte Spur der A6. Deswegen musste ein 39-Jähriger ausweichen, der sich gerade mit seinem Wagen auf dieser Spur befand. Der 39-Jährige verlor die Kontrolle, das Auto schleuderte über die Fahrbahn, prallte rechts in die Schutzplanke und kam in einer Baumgruppe zum Stehen. Der 39-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die elf Monate alte Tochter blieb im Kindersitz auf der Rückbank unverletzt. Der BMW-Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841/1060 zu melden.