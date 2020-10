Am Sonntag ereignete sich um 15.52 Uhr auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, kurz vor der Anschlussstelle St. Ingbert-West ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW fuhr zwei Mal ungebremst von hinten auf ein vorausfahrendes Auto und lenkte seinen Wagen auf den Standstreifen. Dort ließ der mutmaßliche Unfallverursacher sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug zurück und flüchtete zu Fuß in den angrenzenden Wald. An beiden Autos entstand laut Polizei erheblicher Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert rückte aus und reinigte die verschmutzte Fahrbahn von Benzin, Öl und Kühlmittel. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Ingbert unter Telefon 06894/1090 in Verbindung zu setzen.