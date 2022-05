In der Kaiserslauterer Straße in Homburg-Bruchhof kam es am Montagmittag, 30. Mai, gegen 11.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei berichtet, geriet ein grauer Ford in den Gegenverkehr und fuhr frontal auf einen entgegenkommenden schwarzen Audi auf. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden, die Fahrzeuginsassen beider Unfallwagen wurden jedoch nicht verletzt. Der Wagen des Unfallverursachers, so die Polizei, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei Homburg sucht Zeugen des Unfallhergangs, Telefon 06841 1060.