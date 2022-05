Ein 51-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Alt-Saarbrücken am Donnerstagabend gegen 19 Uhr lebensgefährlich verletzt. Laut Polizeibericht befuhr der 51-Jährige mit seinem Motorrad die Dr. Vogeler Straße in Richtung der Metzer Straße. Aus Unachtsamkeit und wegen überhöhter Geschwindigkeit, so die Polizei, übersah der Motorradfahrer dabei wohl die Grünfläche einer Fußgängerfurt und prallte frontal darauf. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer von seinem Rad katapultiert und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Erst wenige Meter später kam der 51-Jährige auf dem Grünstreifen zum Liegen. Durch den Sturz wurde der Unfallfahrer lebensgefährlich verletzt. Die Strecke, so die Polizei, war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.