Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag, 30. Juni, gegen 13.15 einen Scooter-Fahrer angefahren und ist daraufhin abgehauen. Wie die Polizei berichtete, passierte der Unfall in der Straße „Am Mühlenwald“. Der 31-jährige Scooter-Fahrer wurde an den Armen und am linken Bein verletzt.