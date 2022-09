In einen Verkehrsunfall an der Zweibrücker Kreuzung Saarland-/Hofenfelsstraße waren am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Lastwagen, ein Feuerwehrauto und ein Pkw verwickelt. Wie die Zweibrücker Feuerwehr berichtet, musste sie aus dem Personenwagen zwei eingeschlossene Insassen befreien. Weil diese verletzt waren, wurden sie vom Rettungsdienst versorgt und in die Homburger Uniklinik gebracht. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit fünf Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit zwei Autos und einem Notarzt. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro.