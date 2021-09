Am sogenannten „Beeder Dreieck“, der Straßeneinmündung von Homburg-Beeden nach Wörschweiler beziehungsweise nach Limbach, sind am Samstagabend, 11. September, zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine hochschwangere 33-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen ihre Unfallgegnerin wird wegen Flucht ermittelt. Wie die Polizei berichtet, soll ein schwarzer Audi A1 kurz nach 21 Uhr von Beeden her nach links in Richtung Wörschweiler abgebogen sein. Dabei sei er frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Seat Ibiza zusammengestoßen. Beide Autos gälten nun als wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtumfang von etwa 18.000 Euro. Die Schwangere hatte am Steuer des Seat gesessen. Die beiden Audi-Insassen hätten ihr Autowrack auf der Straße stehengelassen und seien zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Am Sonntagmorgen habe sich die 23-jährige Audi-Halterin dann bei der Homburger Polizei gestellt. Diese vermutet, dass die Frau den Unfall verursacht hat. Gegen sie wird jetzt ermittelt; ihr Führerschein wurde eingezogen. Die Homburger Polizei bittet nun unter Telefon 06841/1060 um Zeugenhinweise.