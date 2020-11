Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 am Neunkircher Kreuz wurde am Sonntagabend, 1. November, eine Frau leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, war ein bislang Unbekannter gegen 20 Uhr mit seinem dunkelblauen Kastenwagen von der A 8 aus Richtung Zweibrücken auf die A 6 nach Mannheim gewechselt. Ohne zu blinken, sei der Wagen plötzlich von der Überleitung auf die rechte Fahrspur der A 8 gezogen. Dabei habe er eine Sperrfläche überfahren. Eine 28-Jährige, die mit ihrem BMW die rechte Fahrspur in Richtung Neunkirchen Luxemburg befuhr, wurde zur Gefahrenbremsung gezwungen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 28-Jährige verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab, prallte am rechten Fahrbahnrand gegen ein Verkehrszeichen und blieb auf dem Grünstreifen stehen. Die 28-Jährige aus Lebach wurde leicht verletzt. An ihrem BMW entstand Totalschaden. Der Fahrer des Kastenwagens entfernte sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.