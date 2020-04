Am frühen Dienstagmorgen, 14. April, ist ein ausgebrochenes Pferd auf die Landstraße zwischen dem saarländischen St. Wendel und Werschweiler gelaufen. Wie die Polizei meldet, konnte eine Autofahrerin dem Tier nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Laut Polizei wurde die Autofahrerin bei dem Unfall leicht verletzt. Das Pferd hingegen habe so schwere Verletzungen erlitten, dass es eingeschläfert werden musste. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die Landstraße blieb für längere Zeit voll gesperrt.