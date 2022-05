In Freisen im Landkreis Sankt Wendel ist ein Kutschpferd durchgegangen, dabei wurde der 65-jährige Kutscher schwer verletzt.

Laut Polizei passierte der Unfall am Sonntagvormittag auf einem geteerten Feldweg nahe der rheinland-pfälzischen Landesgrenze. Das davonstürmende Kutschpferd zog demnach die auf die Seite gekippte Kutsche hinter sich her und schleifte den Kutscher über rund 80 Meter mit. Warum das Pferd durchging, war zunächst unklar.

Zwei weitere 60 Jahre alte Mitfahrer konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen; von ihnen wurde einer leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Kutscher in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das nahe der Unfallstelle entdeckte Pferd verletzte sich nach Polizeiangaben an den Hinterläufen.