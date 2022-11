Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich ist am Montag Nachmittag bei einem Unfall in der Altheimer Straße in Mittelbach entstanden. Dabei fuhr der Fahrer eines schwarzen Jeep Renegade mit Zweibrücker Kennzeichen in Fahrtrichtung Zweibrücken auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten silbernen Chrysler 300C. Verletzt wurde nach ersten Einschätzungen niemand. Am Jeep entstand Totalschaden, der Chrysler wurde am linken Heck stark beschädigt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht klar, auch die genaue Schadenshöhe nicht.

Kurios war jedoch, dass der Jeepfahrer zum einen eine Orthese am linken Bein trug und einen Gehstock hatte, und sein Wagen nach Zeugenaussagen wohl schon vor dem Unfall technische Probleme hatte. „Der Fahrer durfte das Auto fahren, weil es ein Automatikmodell ist, für das man nur einen Fuß braucht“, sagte ein Polizist vor Ort. Ein Anwohner der Altheimer Straße berichtete allerdings, dass der Fahrer des Jeeps wenige hundert Meter weiter direkt vor dem Unfall offenbar technische Probleme hatte. Er wollte nach dieser Schilderung auf der Altheimer Straße in Fahrtrichtung Hengstbach wenden und dies gelang ihm nur gegen starken Widerstand des Fahrzeugs und nach mehrmaligem Hin- und Herlenken. „Als ob das Sperrdifferenzial oder die elektronische Handbremse zu waren“, berichtet der Anwohner, wie der Fahrer mit Gewalt die Vorderräder einschlagen musste. Ob die Vorkommnisse etwas mit der Unfallursache zu tun haben, ist noch nicht bekannt.