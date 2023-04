Leicht verletzt wurde am Mittwochmorgen die Fahrerin eines BMW Kombi mit Zweibrücker Kennzeichen bei einem Autounfall an der Ecke Steinhauser Straße und Röntgenstraße. Die Frau, die bergaufwärts in Richtung Flughafen unterwegs war, klagte nach dem Zusammenprall mit einem BMW X3 über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zuvor war der Fahrer eines dunklen BMW-SUV aus der Röntgenstraße in der Steinhauser Straße eingefahren und hatte dabei vermutlich das Stop-Schild nicht beachtet. Sein Auto krachte in die Beifahrerseite des BMW-Kombi und schob diesen von der rechten auf die linke Fahrspur. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Kombis, der nicht mehr fahrtüchtig war, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die genaue Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Beide Fahrzeugführer waren jeweils alleine in ihren Autos, weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt.