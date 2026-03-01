Ein grauer Opel Astra ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Zweibrücken beschädigt worden. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Das Auto stand demnach zwischen 21 und 1.44 Uhr in der Ixheimer Straße, als ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Wagens beschädigte. Der entstandene Schaden wird von den Beamten auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Verursacher flüchtete nach dem Unfall.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36915399 zu melden.