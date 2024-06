Es war ein Unfall mit glimpflichem Ausgang, der sich am Mittwoch an der Kreuzung Fruchtmarkt-/Lützel-/Kaiserstraße ereignet hat. Nach Angaben der Polizei war ein 89-Jähriger mit seinem Auto auf der Fruchtmarktstraße in Richtung Bubenhausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich stieß das Auto des Seniors mit dem Wagen eines 28-Jährigen zusammen, der von der Lützelstraße aus in Richtung Kaiserstraße weiterfahren wollte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Beide Männer haben der Polizei zufolge angegeben, dass ihre Ampel grün gewesen sei. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06332 9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.