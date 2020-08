Am Samstag gegen 22.40 Uhr verlor die 30-jährige Fahrerin eines Fords in der Contwigerhangstraße in Niederauerbach die Kontrolle über ihr Auto und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Ford Kuga. Die Frau versuchte zu flüchten, was nicht gelang, weil ihr Auto nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei stellte bei der 30-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille fest. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von zusammen rund 15 000 Euro. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht an der Lippe verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird Strafanzeige gestellt, so die Polizei.