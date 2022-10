Sechs Schwerverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Mittwochabend in Homburg-Erbach. Laut Polizeiangaben hat ein 26-jähriger Polo-Fahrer um 21.10 Uhr an der Kreuzung Grünewaldstraße/Erbach-Umgehungsstraße L118 die Vorfahrt eines Tesla mit Kuseler KUS-Kennzeichen missachtet. Der VW Polo, besetzt mit fünf Insassen, habe vom Erbacher SG-Sportplatz quer über die L118 in Richtung Erbach-Mitte fahren wollen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Der VW Polo mit Neunkircher NK-Nummernschild überschlug sich und schleuderte in den Grünstreifen. Alle fünf Polo-Insassen sowie der 27-jährige Tesla-Fahrer wurden schwer verletzt. Alle sechs Unfallopfer kamen in umliegende Krankenhäuser. Die L118 und die Grünewaldstraße wurden während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841 1060.