Saarbrücken. Der Fahrer eines grauen BMW hat bei einem Unfall am Dienstagabend in Saarbrücken eine Rollerfahrerin verletzt und einen Fußgänger gefährdet. Darauf hin floh der Fahrer.

Laut Polizei war die Rollerfahrerin gegen 22.45 Uhr auf der Provinzialstraße in Richtung Saarbrücken unterwegs, als ihr ein grauer BMW entgegenkam. Auf Höhe der Einmündung zur Bliesransbacher Straße geriet der Wagen in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Roller. Die Fahrerin stürzte und verletzte sich am Ellenbogen. Statt anzuhalten beschleunigte der BMW kurz nach der Kollision und floh in Richtung Bresbach. Dabei verlor der Wagen zahlreiche Fahrzeugteile. Einige hundert Meter weiter gefährdete der BMW dann noch einen Fußgänger, der am Kreisel An der Heringsmühle die Straße überqueren wollte. Verletzt wurde dieser nicht. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 0681 9321233.