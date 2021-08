Ein betrunkener Franzose verursachte am Freitagnachmittag einen Unfall auf der Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte in Richtung Pirmasens. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Fahrer mit seinem Leichtkraftfahrzeug - also eines, das nur 45 Stundenkilometer schnell fährt - auf der Auffahrt zu wenden.

Der Fahrer hat laut Polizei erst auf der Auffahrt gemerkt, dass er mit seinem 45-Stundenkilometer-Auto nicht auf die Autobahn darf. Als der 37-jährige Franzose wendete, stieß er mit einem dahinter ebenfalls auf die Autobahn fahrenden Auto frontal zusammen. Weil beide Wagen auf der Auffahrt nicht sonderlich schnell unterwegs waren, entstand laut Polizei nur ein geringer Schaden, Personen wurden nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Franzosen einen Atemalkoholwert von 0,47 Promille fest, ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens und Alkoholeinfluss sowie ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.