Eine Autofahrerin wurde bei einem Unfall auf der Bundesstraße 423 in Mandelbachtal am Freitag schwer verletzt. Die Dame wurde per Rettungshelikopter Christoph 16 ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei Homburg in einer Pressemitteilung berichtet, war die Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen den Mandelbachtaler Ortsteilen Habkirchen und Bebelsheim unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie von rechts von der Bundesstraße ab und krachte mit ihrem Wagen im Straßengraben gegen einen Betonschacht. Durch den Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste seitens der Rettungskräfte aus ihrem Auto gerettet werden.

Die Unfallstrecke war laut Polizeibericht etwa eine Stunde lang voll gesperrt, der Rettungshubschrauber Christoph 16 musste die verunfallte Autofahrerin ins Krankenhaus fliegen. Die Homburger Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen könnten, Telefon 06841 1060 oder E-Mail unter pi-homburg@polizei.slpol.de.