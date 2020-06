Zwei leicht verletzte Personen und ein Schaden von rund 5000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 15.45 Uhr in der Autobahnausfahrt Zweibrücken-Ernstweiler ereignet hat. Ein 82-Jähriger, der die A 8 Richtung Pirmasens befahren hatte, kam nach Angaben der Polizei in der Rechtskurve der Ausfahrt vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit zunächst nach links von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und kam dadurch ins Schleudern. Der Wagen prallte frontal gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer und seine 80-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Autobahnausfahrt blieb wegen ausgelaufener Betriebsstoffe und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Wagens mehrere Stunden gesperrt.