Einen tüchtigen Schutzengel hatte am Dienstagmorgen ein 84-jähriger Autofahrer in Hornbach beim Zusammenprall mit einem Lkw.

Von Mario Moschel

Beim Auffahren auf die L700 in Richtung Zweibrücken übersah er gegen 7.20 Uhr offenbar einen aus Richtung Flughafen kommenden Lastzug, der den Ford Kuga des 84-Jährigen rammte. Nach einer ersten Einschätzung des Feuerwehr-Einsatzleiters war der Mann glimpflich davongekommen: „Er war ansprechbar und hat unserer ersten Einschätzung nach keine schweren Verletzungen“, so der Feuerwehrmann aus Hornbach. Nach Informationen der RHEINPFALZ ist der Senior schwerer verletzt als zuerst vermutet, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Die Feuerwehrleute mussten Spreizer und Rettungsschere einsetzen, um die Fahrertür des Fahrzeugs zu entfernen und den Fahrer so schneller aus dem Auto befreien zu können. „Er war nicht eingeklemmt“, relativierte der Einsatzleiter das Bild, das sich bot. Denn das Auto mit Zweibrücker Kennzeichen hat einen Totalschaden, während am Lastwagen die Front beschädigt und die Trittstufe ins Fahrerhaus durch den Aufprall abgerissen war.

Lasterfahrer unverletzt

Der Lastwagenfahrer, dessen Fahrzeug ein Merziger Kennzeichen trägt, blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Auf Anweisung der Polizei fuhr er sein Gespann nach dem Unfall auch selbst aus dem Kreuzungsbereich, der Lastwagen war bis auf den Verlust von Kühlwasser auch noch fahrbereit. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt, liegt aber ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hornbach und Althornbach, Letztere wurde über eine weithin hörbare Sirene alarmiert. Zudem waren zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei und ein Rettungswagen des Roten Kreuzes inklusive Notarzt im Einsatz.

Weil seit Montag die Ortsdurchfahrt Rimschweiler am Ortsausgang Richtung Birkhausen gesperrt ist, kam es nach dem Unfall in Hornbach zu Staus. Auf der Reiner-Hohn-Brücke stauten sich Lastwagen aus Richtung Frankreich, Personenwagen wendeten und fuhren über den ehemaligen Zoll Richtung Hornbach. Etliche Autofahrer nutzten die Strecke über die Burgerhöhe und Mittelbach, um nach Zweibrücken zu kommen.