Am Freitagabend kam es gegen 18.25 auf der A8 in Fahrtrichtung Saarland zu einem Unfall. Die 19-jährige Fahrerin eines Peugeot 107 übersah beim Fahrstreifenwechsel in Höhe der Anschlussstelle Contwig den von hinten kommenden 22-jährigen Fahrer eines Ford Fiesta, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt, und beide Autos wurden beschädigt, so die Polizei.