Richtig Glück hatten am Donnerstagmittag drei Autofahrerinnen bei einem Unfall auf der Brücke der Seilerstraße. Hätte einer der beiden Kleinwagen das Geländer durchschlagen, wäre er vermutlich rund 15 Meter tief auf die alte B 10 oder sogar noch tiefer auf den Bahneinschnitt gefallen. Passiert ist das Ganze laut Polizei, als eine Fahrerin von der Ringstraße aus in die Seilerstraße abbiegen wollte, dabei die Vorfahr missachtete und einen Fiat 500 rammte. Dieser schleuderte wiederum auf einen Kleinbus. „Die Frau hatte Glück, dass ihr Auto an den hohen Bordstein geschleudert wurde und dort abgeprallt ist. Hätte ihr Auto den Bordstein überwunden, wäre alles sehr schlimm geworden“, sagte ein Polizist vor Ort. So blieb es bei drei Leichtverletzten. Zur Sicherheit haben drei Rettungswagen die Fahrerinnen in Krankenhäuser gebracht. Ein Kind, das im Ford-Bus mitgefahren ist, blieb unverletzt. Die Brücke war nach dem Unfall über eine Stunde lang gesperrt. Gegen 14.30 Uhr gab die Polizei die Kreuzung wieder frei. Die beiden Kleinwagen erlitten einen Totalschaden, der Bus könnte vielleicht noch repariert werden.