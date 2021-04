Nach einem schweren Verkehrsunfall bei St. Ingbert blieb im Saarland die Autobahn 6 am Dienstagnachmittag, 13. April, in Fahrtrichtung Mannheim für mehrere Stunden voll gesperrt. Laut Polizei war ein 35-jähriger Lkw-Fahrer aus dem sächsischen Görlitz um 13.20 Uhr in St. Ingbert-Mitte mit seinem Sattelzug auf die A 6 aufgefahren. Kurz darauf sei ihm auf der Autobahn ein Mazda ins Heck geprallt. Der Pkw wurde von einem 63-Jährigen aus Otterberg bei Kaiserslautern gesteuert. Der Mazda geriet ins Schleudern und blieb mit der Front gegen die Fahrtrichtung liegen. Die Fahrerseite wurde gegen die rechte Leitplanke gedrückt. Dort wurde der schwer verletzte Mazda-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Zusammen mit einem Notarzt befreite die St. Ingberter Feuerwehr den Mann aus dem Autowrack. Der Rettungshubschrauber Christoph 16 landete auf der gesperrten Autobahn und brachte den Otterberger in ein nahes Krankenhaus. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde die Erstversorgung des Verunglückten von zwei Notfallsanitätern der Bundeswehr übernommen, die den Unfallort gerade passiert hatten. Weitere Ersthelfer sicherten die Unfallstelle ab. Bis 18 Uhr blieb die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Anschließend blieb die Autobahn bis kurz vor 19 Uhr an der Unfallstelle einspurig passierbar. Die Polizei in St. Ingbert ermittelt zum Unfallhergang und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06894/1090 zu melden.