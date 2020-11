Ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelschlepper und einem Pkw hat sich am Dienstagmittag, 24. November, auf der Autobahn 6 an der Anschlussstelle Homburg ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhren die beiden Fahrzeuge die Autobahn in Fahrtrichtung Saarbrücken, als der Autotransporter plötzlich zur Seite ausscherte und den Pkw zwischen sich und der rechten Leitplanke eindrückte. Die beiden Fahrzeuge verkeilten sich ineinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, am Pkw entstand Totalschaden. Die Richtungsfahrbahn musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsstaus mit bis zu 30 Minuten Verzögerung.