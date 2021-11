Bei einem Unfall auf der A 8 wurde am Sonntagabend eine Frau leicht verletzt. Die 37-jährige Ford-Fiesta-Fahrerin wollte gegen 18.15 Uhr an der Ausfahrt Zweibrücken-Mitte, aus Richtung Saarland kommend, von der Autobahn abfahren. Dabei fuhr sie auf den Peugeot 807 eines ortsunkundigen 56-Jährigen auf, der bereits in der Ausfahrt war, dort aber stark abbremste, weil er sich nicht sicher war, ob er die richtige Ausfahrt genommen hatte. Durch den heftigen Aufprall zog sich die 37-Jährige eine schmerzhafte Prellung am Oberkörper zu, außerdem erlitt sie einen Schock. An dem Ford entstand ein Schaden von 10.000 Euro, an dem Peugeot ein Schaden von 15.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Das teilt die Polizei mit.