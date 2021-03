Im saarländischen Landsweiler-Reden (Landkreis Neunkirchen) hat am Dienstagmorgen eine Frau mit ihrem Auto an einer Staubsaugerstation eines Autohauses einen schweren Unfall verursacht. Zur RHEINPFALZ sagte ein Polizeisprecher, dass sich der Vorfall in jenem Geländeteil des Autohauses ereignet habe, auf dem sich drei Münzstaubsauger-Stationen befinden. Eine Frau sei nach beendetem Saugen mit ihrem Auto zurückgestoßen. Dabei habe sie zwei Kunden sowie deren Autos gerammt. Einer der Kunden, ein 69-jähriger Mann, sei zwischen zwei Autos eingeklemmt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik ausgeflogen. Der andere Kunde, 53 Jahre alt, habe schwere Verletzungen erlitten. Auch die 64-jährige Unfallverursacherin kam verletzt ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang des Unglücks aufklären. Die Feuerwehr forderte Notfallseelsorger an.