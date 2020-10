In einer Baugrube ist am späten Mittwochabend, 14. Oktober, ein Auto gelandet. Das Ganze spielte sich gegen 23 Uhr an der Großbaustelle an der Autobahn-Anschlussstelle Homburg/Bexbach ab, wo bis Ende 2021 eine dritte Auf- und Abfahrtsschleife gebaut wird. Wie die Polizei meldet, war ein 36-Jähriger mit seinem Audi A 4 mit Anhänger auf der B 423 im Baustellenbereich auf die Gegenspur geraten. Aus Richtung Homburg kommend, prallte er dort gegen eine mobile Baustellenampel. Das Gespann mähte mehrere Warnbaken und Verkehrszeichen um, ehe es gegen die Beton-Absperrung der Autobahnauffahrt prallte. Dabei wurde der Audi in eine Baugrube geschleudert, wo er an einem Bagger liegenblieb. Der Anhänger schlitterte teils auf der Betonabsperrung, teils auf der B 423 weiter in Richtung Bexbach. Ein entgegenkommendes Auto musste auf die Gegenfahrbahn ausweichen. Der 36-Jährige sei zunächst zu Fuß geflüchtet; die Polizei habe ihn aber in unmittelbarer Nähe gestellt. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Er habe Alkohol getrunken; sein Führerschein wurde einbehalten. Den Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.