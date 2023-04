Leicht verletzt wurde am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ein 26-Jähriger, der auf der Landesstraße 471 bei Falkenbusch (Kreis Südwestpfalz) die Kontrolle über sein Auto verloren hat. Der Wagen kam von der Straße ab und blieb auf der Beifahrerseite in einer Böschung liegen. Die Feuerwehren Dellfeld und Contwig befreiten den Fahrer aus dem Auto. Er wurde vom Rettungsdienst ins Zweibrücker Nardini-Klinikum gebracht. Für die Dauer des Einsatzes wurde die L471 komplett gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 20.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren vom Unfall nicht betroffen. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hat, ist unklar.