Bei einem Unfall am Zweibrücker Fashion Outlet wurde ein junger Motorradfahrer am späten Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Laut Polizei fuhr der junge Mann gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad vom Kreisel am Outlet-Eingang in Richtung Großsteinhausen, als ein entgegenkommendes Auto nach links in die Barriestraße einbiegen wollte, die zum Karthaus und den neuen Parkplätzen östlich des Outlets führt. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Straße zwischen Outletkreisel und der Abzweigung Richtung Autobahnauffahrt Walshausen und ins Tal nach Dietrichingen und Großsteinhausen war bis in den frühen Abend gesperrt.