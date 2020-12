Nach einem schweren Unfall am Neunkircher Kreuz blieb die Autobahn 6 bei Homburg am Freitagabend, 18. Dezember, für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 18.15 Uhr waren im Bereich des Autobahnkreuzes auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwei Personen- und ein Lastwagen zusammengeprallt. Wie die Feuerwehr meldet, überschlug sich eines der beteiligten Autos und blieb auf dem Dach liegen. Die Unfallstelle erstreckte sich über 100 Meter Länge. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Insassen bereits aus ihren Fahrzeugen geklettert. Sie wurden vom Rettungsdienst betreut. Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus. Ihre Kameraden sorgten für den Brandschutz an den Unfallfahrzeugen, klemmten die Batterien ab und streuten ausgelaufenes Benzin mit Bindemittel ab. Neben der Feuerwehr waren die Polizei, der Rettungsdienst und mehrere Abschleppunternehmen im Einsatz.