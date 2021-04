Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 22. April, gegen 15.20 Uhr in der Homburger Ausfallstraße Bexbacher Straße wurde ein 51-Jähriger verletzt. Der Mann wurde in seinem blauen Skoda mit St. Ingberter Kennzeichen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden. Laut Polizei war ein 55-Jähriger Dortmunder in einem schwarzen Ford Mondeo von der Homburger Innenstadt her in Fahrtrichtung Bexbach/A 6 auf der rechten der drei Fahrspuren unterwegs. Kurz nach der Bahnunterführung in Richtung Bexbach sei an der Ampelkreuzung von rechts, von Richtung Erbach her, der 51-Jährige mit seinem Skoda Roomster in die Bexbacher Straße eingebogen. Die zwei Autos stießen zusammen. Beide Wagen wurden so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahren können. Während der Unfallaufnahme war jeweils eine der beiden Fahrspuren in Richtung Bexbach und in Richtung Homburg gesperrt. Die beiden Fahrzeugführer gaben bei der Polizei an, sie hätten die Ampelkreuzung bei Grün beziehungsweise Gelb passiert. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter Telefon 06841/1060.