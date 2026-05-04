Am Sonntagabend ist in Saarbrücken ein 20-Jähriger von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden, als er gerade die Mainzer Straße überqueren wollte. Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 21-jähriger Mann. Der Wagen, ein 3er-BMW, soll den jungen Mann gegen 21.35 Uhr frontal erfasst, aufgeladen und dann auf die Straße geschleudert haben. Passanten hätten Erste Hilfe geleistet, bis der Rettungsdienst ihn in ein Saarbrücker Krankenhaus bringen konnte. Sein Zustand ist auch am Montagmittag immer noch „kritisch“, sagt ein Polizeisprecher der RHEINPFALZ auf Nachfrage. „Lebensgefahr ist noch immer gegeben.“ Der Autofahrer sei nicht verletzt worden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachten wurde beauftragt, das den genauen Unfallhergang rekonstruieren soll. Das Gutachten sei bereits in der Nacht nach dem Unfall, in der Nacht auf Montag, durchgeführt worden. Wann der Bericht dazu vorliegt, kann der Polizeisprecher noch nicht sagen. Ob der Autofahrer zum Zeitpunkt des Unfalls Alkohol getrunken hatte, darüber wollte der Sprecher noch keine Angaben machen. Die Mainzer Straße musste während der Unfallaufnahme im Bereich des Edeka-Marktes für dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Laut Polizei sei es zu keinen großen Beeinträchtigungen im Verkehr gekommen. Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.