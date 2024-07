Zweibrücken. Vier Verletzte – einer davon schwer –, rund 40.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz mehrerer Unfälle, die sich am Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizei Zweibrücken ereignet haben.

Am Freitag verletzte sich eine 79-jährige Frau leicht, als sie gegen die Außenmauer einer Garage und in ein Verkehrsschild fuhr. Laut Angaben der Polizei fuhr die Frau gegen 11.15 Uhr aus dem Parkhaus in der Münzstraße und beschleunigte aus Versehen. Vor der Mauer befand sich etwas Sperrmüll, der den Aufprall abdämpfte. Die mit im Auto sitzenden Enkelkinder blieben unverletzt. Ein Krankenwagen brachte die 79-Jährige ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7000 Euro.

Am Samstag ist ein 60-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden, nachdem ihn eine 43-jährige Fahrerin mit ihrem Wagen gerammt hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr auf der Landesstraße 480 zwischen Heidelbingerhof und Kreisel, an der Einmündung zum Londoner Bogen. Beim Linksabbiegen missachtete die 43-Jährige die Vorfahrt des Motorradfahrers und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 9000 Euro.

Ebenfalls am Freitag, gegen 10.45 Uhr, ist ein Ford Transit gegen ein an einer roten Ampel stehendes Auto gefahren. Laut der Polizei fand die Kollision in der Homburger Straße an der Einmündung zur Freudenbergerhofstraße statt. Die Beamten gehen von einem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro aus. Der Fahrer des Ford soll über Schmerzen im Nacken- und Halsbereich klagen.

Des Weiteren ist am Samstag, gegen 11 Uhr, eine 58-jährige Frau leicht verletzt worden, als sie mit ihrem Auto auf der Landesstraße 469 zwischen Winterbach und Oberauerbach unterwegs gewesen ist. Da ein vor ihr fahrender Skoda verkehrsbedingt bremsen musste, kam es zu einer Kollision. Die 58-Jährige wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.