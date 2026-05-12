Am Sonntag kam es um die Mittagszeit im Zweibrücker Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen mit jeweils leichtverletzten Personen. Gegen 11.15 Uhr querte laut Polizei ein 53-jähriger Fußgänger bei Grün die Fußgängerampel in der Molitorstraße in Richtung Innenstadt. Ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr durch die Landauer Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, und bog ebenfalls bei Grün nach rechts in die Molitorstraße ab. Dabei fuhr er den Fußgänger an, der eine Prellung am rechten Knie erlitt. Der verletzte 53-Jährige suchte selbstständig das Krankenhaus auf, so die Polizei.

Zu dem zweiten Unfall kam es gegen 11.35 Uhr an der Einmündung Etzelweg/Im Klingeltal. Beteiligt waren hier laut Polizei ein 31-jähriger Fahrradfahrer und ein 52-jähriger BMW-Fahrer. Der BMW-Fahrer fuhr durch die Straße im Klingeltal und wollte nach links in den Etzelweg einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer und zog sich Schürfwunden zu. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad brach der Carbonrahmen, der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 2100 Euro geschätzt, so die Polizei.